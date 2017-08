Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver retirado do rio Douro na Foz do Porto

Buscas foram realizadas porque na segunda-feira apareceu uma carteira na margem do rio naquele mesmo local.

Por Lusa | 19:16

O corpo de um homem com cerca de 60 anos foi esta terça-feira retirado sem vida do rio Douro, na Foz do Porto, junto à zona da Cantareira, disse à Lusa o capitão de Porto do Douro.



Em declarações à Lusa, o capitão de Porto do Douro, Rodrigues Santos, relatou que pelas 18h40 desta terça-feira foi recolhido o corpo de um homem do Rio Douro, por uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores do Porto.



"Terá sido alguém que terá caído ao rio naquela zona", adiantou a mesma fonte, acrescentando que, no local da recolha do corpo, esteve também uma equipa da Polícia Marítima e pessoal da Estação Salva Vidas da Foz do Douro.



As buscas foram realizadas esta terça-feira naquele local, porque, explicou o capitão do Porto do Douro, na segunda-feira transata, 31 de julho, apareceu uma carteira na margem do rio naquele mesmo local.