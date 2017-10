Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de homem de 89 anos encontrado próximo de Estremoz

idoso estava desaparecido de um lar desde terça-feira.

Por Lusa | 30.09.17

O cadáver de um homem de 89 anos foi encontrado este sábado próximo de Estremoz, no distrito de Évora, confirmando as autoridades que se trata de um homem desaparecido de um lar desde terça-feira, disse fonte da GNR.



A mesma fonte indicou à agência Lusa que o corpo do homem foi encontrado por um popular, junto ao Monte do Rochedo, num local de difícil acesso, tendo o alerta sido dado cerca das 16h00.



Segundo a fonte da GNR, o idoso estava desaparecido de um lar em Estremoz, desde terça-feira, tendo o corpo sido transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.



O desaparecimento do homem, de acordo com fonte da polícia, tinha sido participado à PSP de Estremoz pelo Centro Social Paroquial de Santo André, de Estremoz.