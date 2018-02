Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de homem resgatado na foz de uma ribeira do Funchal

Alerta foi dado pelas 17h18 e o corpo foi desembarcado às 18h15 no cais da marina.

21:01

A capitania do Porto do Funchal informou esta segunda-feira ter resgatado o corpo de um homem na foz da ribeira de Santa Luzia, um dos três cursos de água que atravessa o Funchal, diz uma nota divulgada.



De acordo com o mesmo comunicado, o alerta foi dado ao final da tarde para o Serviço Regional da Proteção Civil, tendo "de imediato sido empenhados para o local agentes da Polícia Marítima do Comando Local do Funchal".



Também adianta que foi "ativada uma embarcação da capitania do Porto do Funchal de modo a efetuar o resgate", tendo o corpo sido localizado pelos agentes da Polícia Marítima.



O alerta foi dado pelas 17h18 e o corpo foi desembarcado às 18h15 no cais da marina do Funchal, tendo a Polícia Marítima tomado conta da ocorrência e promovido a remoção do corpo, conclui a informação.