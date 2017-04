Corpo de Liliane Pinto autopsiado esta segunda-feira de manhã

Liliane vai ser sepultada junto ao marido, Luís, que também morreu às mãos de Pedro Dias.



Segundo apurou o CM, a família está "de rastos" com a demora da autópsia e atraso do funeral, sendo a mãe quem mais sofre. Depois da autópsia, o corpo segue para a igreja de Ponte do Abade, em Aguiar da Beira, onde ficará em câmara ardente. As cerimónias fúnebres estão marcadas para amanhã, às 17h30, em Palhais, Trancoso.Liliane vai ser sepultada junto ao marido, Luís, que também morreu às mãos de Pedro Dias.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A autópsia ao corpo de Liliane Pinto, de 27 anos, está marcada para hoje, às 09h00, no gabinete médico-legal do hospital de Viseu.A jovem morreu na quarta-feira, depois de seis meses a lutar pela vida em várias unidades de saúde. Liliane havia sobrevivido ao banho de sangue a 11 de outubro do ano passado, em Aguiar da Beira. Mas sofreu um traumatismo cranioencefálico grave, causado por pancadas alegadamente desferidas por Pedro Dias com um objeto contundente. Desde o final de janeiro estava na Unidade de Cuidados Paliativos do hospital de Seia.Na manhã de quarta-feira vinha para mais uma consulta de rotina no hospital de Viseu, mas acabou por morrer.