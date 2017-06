Corpo de mulher de 60 anos encontrado a boiar no rio Minho

"Não foi encontrada identificação e não há notícias de pessoas desaparecidas na região. O corpo não aparenta estar há muitas horas na água, o que indica que a morte poderá ter ocorrido na noite passada", referiu.



Pedro Miguel Cervaens Costa adiantou "ter comunicado o caso ao Ministério Público e ter contactado a Polícia Judiciária de Braga que já se deslocou ao local "."Não foi encontrada identificação e não há notícias de pessoas desaparecidas na região. O corpo não aparenta estar há muitas horas na água, o que indica que a morte poderá ter ocorrido na noite passada", referiu.

O corpo de uma mulher com cerca de 60 anos foi encontrado esta terça-feira no rio Minho, no concelho de Vila Nova de Cerveira, disse à Lusa o capitão do porto local, Pedro Miguel Cervaens Costa.De acordo com o capitão do Porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, "o alerta às autoridades foi dado cerca das 08h30 por pessoas que caminhavam na ecovia do rio Minho, em Vila Nova de Cerveira"."O corpo encontrava-se junto à margem do rio, entre o cais da Mota e o cais do Lido", revelou aquele responsável.