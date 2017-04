Encontrado corpo do pescador desaparecido no mar de Cascais

O pescador lúdico que caiu ao mar na zona da Biscaia, em Cascais, a 19 de março, foi encontrado morto ao largo de Peniche, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária.

Segundo um comunicado da PJ, "o corpo foi detetado a flutuar a cerca de dez milhas náuticas a sudoeste de Peniche", onze dias depois de ter desaparecido, ou seja, no passado dia 30 de março, mas só hoje foi identificado.

"A comprovação da identidade ocorreu hoje, após aplicação sucessiva de diferentes métodos de identificação", acrescenta a PJ.



O alerta do desaparecimento do pescador foi dado por populares ao fim da manhã de 19 de março.



Segundo informou então o porta-voz da Marinha, Pedro Coelho Dias, trata-se de um homem de 32 anos que, na altura, estava a pescar com duas pessoas.

