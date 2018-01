Corpo de pescador que caiu ao mar no Guincho continua desaparecido

Dispositivo de buscas vai ser menor a partir desta terça-feira.

Por Joana de Sales | 19:30

As buscas pelo corpo do pescador de 56 anos que desapareceu este sábado na zona do Guincho, em Cascais, terminaram esta segunda-feira pelas 17h30. A capitania de Cascais adiantou ainda que a partir de terça-feira, o dispositivo vai ser menor.

"Face à previsão de agravamento das condições meteorológicas e do mar vamos proceder a uma retração do dispositivo. As entidades colaborantes a partir de amanhã não estarão connosco nas buscas. O pessoal afeto à Polícia Marítima de Cascais vai manter as buscas por terra e com a estação salva-vidas vai patrulhar o mar de Carcavelos ao Cabo Raso", explicou o Comandante Teixeira da Terra ao Correio da Manhã.

Durante o dia foram realizados dois voos com recurso a um drone da Marinha, para melhor visualização da zona costeira. Estiveram ainda empenhadas duas embarcações – um semi-rígido e um navio da Marinha.



Face às boas condições do mar, os mergulhadores da Polícia Marítima realizaram ainda um mergulho para despistar a possibilidade de o corpo do pescador de 56 anos se encontrar na enseada.

Francisco Ramos, funcionário da autarquia de Cascais, morreu após ter caído de uma falésia junto ao Farol da Guia, tendo o alarme sido dado cerca das 17h00 de sábado.



A vítima estava acompanhada de um sobrinho, que em conjunto com os restantes familiares tem recebido apoio psicológico.