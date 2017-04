Corpo encontrado a boiar em ribeira no Porto

A PSP e a Polícia Judiciária vedaram a área e estiveram a recolher elementos e provas no local e junto da vizinhança.



A autópsia vai ser fundamental para averiguar as circunstâncias em que o homem - cuja identidade é ainda desconhecida - perdeu a vida.









Um cadáver foi encontrado a boiar na tarde desta sexta feira, na ribeira da Granja, em Ramalde, no Porto.O alerta foi dado perto das 18h00 por populares que passaram no local e se aperceberam da presença de um corpo a boiar nas águas da ribeira."Estava a passear o cão e apercebi-me de um corpo a boiar na ribeira." Miguel Alves foi um dos primeiros populares a reparar na presença de um corpo nas águas da ribeira da Granja. "Percebemos que era um homem, mas estava de bruços e não vimos o rosto", relatou ao CM a testemunha, que mora perto do local.