Homem com cerca de 40 anos estava desaparecido há vários dias.

16:12

O corpo de um homem com cerca de 40 anos foi encontrado esta terça-feira a boiar no rio, na zona do Parque do Choupal, em Torres Vedras.



Segundo o que o CM apurou, o alerta foi dado às 14h25 pela população local que encontro o corpo em estado de decomposição.



A vítima já teria sido dada como desaparecida há vários dias, estando a ser procurada pelas autoridades.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Torres Vedras com oito operacionais apoiados por três viaturas.



Em atualização