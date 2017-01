Corpo encontrado em carro carbonizado é de jovem portuguesa

O que achou desta notícia?







87.5% Muito insatisfeito

87.5% 2.5%

2.5%

5%

5% 5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







87.5% Muito insatisfeito

87.5% 2.5%

2.5%

5%

5% 5% Muito satisfeito Outras 40 pessoas também já deram o seu contributo pub

O corpo carbonizado encontrado dentro do carro da jovem desaparecida no Luxemburgo, pertence a Ana Lopes.A informação é confirmada por uma amiga da jovem portuguesa no Facebook. Ocontactou a secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas que não tem qualquer informação oficial.Recorde-se que Ana Lopes, natural de Seia, vivia no Luxemburgo com os pais e a irmã e despareceu na manhã desta segunda-feira.