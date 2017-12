Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo encontrado em praia de Vila do Bispo

Vìtima não tinha qualquer documento de identificação, mas aparentava cerca de 40 anos.

07:27

O corpo de uma mulher foi, este sábado à tarde, encontrado na base de uma arriba junto à praia do Beliche, em Sagres, no concelho de Vila do Bispo.



A vítima não tinha qualquer documento de identificação, mas aparentava cerca de 40 anos.



A mulher terá caído, por motivos ainda desconhecidos, do cimo da arriba com 70 metros de altura.



O cadáver foi retirado pelo salva-vidas de Sagres.



A Autoridade Marítima chamou a Polícia Judiciária.