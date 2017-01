Corpo encontrado na doca de Faro

O que achou desta notícia?







58.3% Muito insatisfeito

58.3%

16.7%

16.7% 8.3%

8.3% 16.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







58.3% Muito insatisfeito

58.3%

16.7%

16.7% 8.3%

8.3% 16.7% Muito satisfeito Outras 12 pessoas também já deram o seu contributo pub

O corpo de um homem foi hoje encontrado na marina de Faro.O cadáver foi retirado da água por volta das 8h00 deste domingo. As autoridades não encontraram documentos de identificação do homem, que aparenta ter entre 20 e 30 anos.O comandante da capitania de Faro, Nuno Cortes Lopes, diz ao CM "não haver indícios de crime", mas as autoridades estão a investigar.