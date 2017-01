Corpo identificado com testes de ADN

Corpo encontrado em carro carbonizado é de jovem portuguesa





Cabe agora à polícia averiguar a veracidade dos testemunhos. Os pais de Ana Lopes estão arrasados. A família natural de Eirô, aldeia no concelho de Seia, está no Luxemburgo "há mais de 15 anos", segundo contou ao Correio da Manhã um amigo dos pais de Ana Lopes.



A família está inconsolável. Os agentes já interrogaram várias pessoas, incluindo o ex-namorado, pai do seu filho, também de nacionalidade portuguesa. Estavam atualmente separados. Segundo alguns amigos, a jovem tinha sido alvo de ameaças recentemente.

As esperanças eram escassas e este sábado confirmou-se o pior cenário. A certeza foi avançada por vários amigos e familiares de Ana Lopes - o corpo encontrado carbonizado em França pertence mesmo à jovem de 25 anos que estava desaparecida desde segunda-feira do Luxemburgo.Para as autoridades poucas dúvidas existem de que se trata de um homicídio e os familiares e amigos pedem mesmo justiça. "Que o culpado seja severamente punido", pedia ontem um amigo da jovem portuguesa. Mãe de um menino de dois anos, Ana Lopes deixou de ser vista na madrugada de segunda-feira, quando foi comprar comida para a irmã mais nova.O corpo da jovem portuguesa foi encontrado já em território francês, muito perto da fronteira com o Luxemburgo. O seu BMW estava escondido nos arbustos. O corpo estava completamente carbonizado, o que impediu uma identificação imediata. A polícia pediu por isso vários objetos pessoais de Ana Lopes para a recolha de ADN. As más notícias chegaram ontem.