Corpo quatro dias à espera em Vila Real de Santo António

Unidade de saúde não dispõe de arcas frigoríficas.

Por João Mira Godinho | 09:36

O corpo de uma idosa, de 93 anos, ficou de sexta-feira até esta segunda-feira no Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, à espera do processo burocrático que autorizou a família a levantá-lo. A situação não é nova e, como a unidade não dispõe de arcas frigoríficas, já tem acontecido os funerais terem de ser realizados com os caixões fechados, devido à degradação dos cadáveres.



"Quando as mortes acontecem à sexta-feira ou em véspera de feriado é sempre preciso esperar uns dias pela autorização do Ministério Público e, depois, pela certidão de óbito, do Centro Hospitalar", explicou ao CM um agente funerário da zona.



"Como os corpos não são conservados em frio, no verão, já tive de fazer dois funerais com os caixões fechados devido ao estado em que se encontravam os cadáveres", confirmou.



Contactado pelo CM, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve garantiu que existe "um sistema de refrigeração geral da sala" onde são colocados os corpos. Mas o mesmo agente funerário disse que se trata "de um ar condicionado" e que "os corpos, para não se degradarem, têm de ser mantidos a temperaturas abaixo de zero".



Processo burocrático

O corpo da idosa chegou ao Serviço de Urgência Básica pelas 21h00 de sexta-feira. Apenas ontem o Ministério Público deu autorização para que fosse levantado e, já após o contacto do CM, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve acabou por emitir a certidão de óbito.



Sistema de refrigeração

Às questões do CM, o Centro Hospitalar apenas respondeu que existe um "sistema de refrigeração geral da sala", sem nunca explicar por que razão são guardados corpos num local sem arcas frigoríficas.