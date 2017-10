Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpos de avião que caiu em Angola por identificar

Autoridades dizem que a identificação oficial demorará duas semanas.

Por J.T. | 08:58

O corpo do paramédico português Paulo Carvalho e das restantes seis vítimas mortais da queda de um avião no Norte de Angola, já chegaram a Luanda.



As autoridades dizem que a identificação oficial demorará duas semanas.



As caixas negras não foram encontradas.