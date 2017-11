Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpos sem autópsia das vítimas da legionella retirados às famílias

PSP interrompeu velórios de Simão José Santiago e Maria da Graça Ribeiro.

Por Ana Botto, Cláudia Machado e Bernardo Esteves | 01:40

Os velórios de Simão José Santiago, de 77 anos, e de Maria da Graça Ribeiro, de 70 anos, já decorriam em duas igrejas de Lisboa quando a PSP interrompeu ontem as cerimónias para recolher os corpos, encaminhando-os para o Instituto de Medicina Legal. Tudo porque os corpos das duas vítimas mortais do surto de legionella, que teve origem no Hospital São Francisco Xavier, foram entregues pelos hospitais dos Lusíadas e de Santa Maria às famílias sem que tivesse sido realizada a autópsia.



O Ministério Público (MP) considerou que estes exames são "essenciais para a investigação" e pediu que os velórios fossem interrompidos. Segundo apurou o CM junto de fontes jurídicas, as administrações hospitalares deveriam ter comunicado as duas mortes ao MP para que pudessem ser ordenadas as autópsias. As unidades não terão considerado a morte por legionella como suspeita e, assim, os corpos foram libertados para os velórios.



A interrupção das cerimónias fúnebres é mais um golpe para as famílias, em choque com a morte dos familiares. Em ambos os casos garantem que as vítimas estavam bem de saúde e que nada justifica este desfecho.



Simão José Santiago era advogado, foi ao Hospital São Francisco Xavier "fazer exames de rotina", não tinha outros problemas de saúde e morreu nos Lusíadas, explicou fonte próxima da família. "Ele estava bem, ia trabalhar todos os dias e na semana passada foi à caça", disse o advogado Francisco Teixeira da Mota, que partilhava escritório com o colega há 37 anos. Estava a ser velado na capela do Mosteiro dos Jerónimos.



Maria da Graça Ribeiro, cujo velório decorria na Igreja de Santo Condestável, em Campo de Ourique, era casada, deixa seis filhos, treze netos e dois bisnetos. A reformada "tinha diabetes e tensão alta", explicou ao CM a filha Filipa Ribeiro. "A minha mãe foi a uma consulta de cardiologia e estava bem-disposta. Depois de almoço, começou a vomitar, com dores no corpo e sem conseguir respirar", recorda. "Induziram o coma e, quando ela morreu, disseram-nos no hospital que não havia necessidade de autópsia", acrescenta a filha.



"A minha mãe não é lixo para ir num saco preto"

O choque e a revolta eram ontem os sentimentos mais vividos pelos familiares e amigos de Maria da Graça Ribeiro, de 70 anos, vítima do surto de legionella, cujo velório foi interrompido na capela da Igreja de Santo Condestável, em Lisboa. "A polícia entrou e queria levar a minha mãe para o Instituto de Medicina Legal (IML) num saco preto. Nós dissemos que não, a minha mãe não é lixo e tinha que sair num caixão", disse a filha Filipa Ribeiro. A família impediu os agentes da automaca da PSP de transportar o corpo .



"A minha mãe não é um cão para ser tratada assim", critica a filha. A família acabou por pedir a uma agência funerária para transportar o caixão com os restos mortais para o IML. "Vieram familiares do Funchal e da Suíça, mas já não podemos fazer amanhã [hoje] o funeral porque não sabemos quando acaba a autópsia", lamenta o filho José Carlos Ribeiro.