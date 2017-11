Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Correio de droga caçado à 17ª vez

SEF apanha brasileiro com 112 cápsulas de cocaína no corpo.

08:25

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve um brasileiro, com cerca de 40 anos, que foi apanhado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após ter desembarcado de um voo proveniente do Brasil com cápsulas de cocaína dentro do organismo. O detido já tinha estado em Portugal 16 vezes, suspeitando o SEF que tenha conseguido passar droga, recorrendo ao mesmo método, em algumas dessas ocasiões.



O homem foi apanhado durante a tarde do último domingo. Após ter saído do avião, vindo da cidade de Fortaleza, o homem deu nas vistas pelo nervosismo. Ao chegar ao balcão do controlo documental do SEF, foi interrogado se trazia alguma coisa de suspeito. Acabou por confessar que tinha engolido cocaína.



Transportado a um hospital, acabou por expelir 112 cápsulas dessa droga. Foi entregue à Polícia Judiciária, por suspeitas do crime de tráfico internacional de droga. Caberá agora a esta polícia averiguar se em alguma das 16 vezes anteriores que o traficante brasileiro tinha estado em Portugal também fez passar droga pelo aeroporto.



O SEF apanhou, na mesma tarde, também no aeroporto de Lisboa, outros dois correios de estupefacientes. O primeiro, um brasileiro vindo num voo da cidade de Belém, tinha 120 cápsulas de cocaína dentro do organismo. A segunda, uma venezuelana de 28 anos que chegou a Lisboa vinda de Salvador, também no Brasil, escondia na bolsa pessoal duas placas de droga.



Os dois detidos também foram entregues à PJ.