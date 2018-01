Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Correio de droga' detido com 20 cápsulas de cocaína no aeroporto de Lisboa

Homem de 23 anos foi detido pelo SEF por indícios do crime de tráfico de droga.

O SEF deteve um homem no aeroporto de Lisboa que transportava no organismo 20 cápsulas de cocaína, indicou esta segunda-feira aquele serviço de segurança.



Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras adianta que o homem foi detido por indícios do crime de tráfico de droga.



Segundo o SEF, o homem, de 23 anos, foi inicialmente instalado no Centro de Instalação Temporária do SEF depois de ter sido recusada a entrada no país, num voo proveniente do Brasil.



Posteriormente o detido confessou que transportava no organismo 20 cápsulas de droga, que as autoridades presumem tratar-se de cocaína.



O SEF entregou o homem às autoridades competentes para demais procedimentos.