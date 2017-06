Corrida à sardinha já começou em Portimão

A cidade de Portimão é conhecida por realizar um dos grandes eventos do verão no Algarve, o Festival da Sardinha, que atrai milhares de pessoas.



No restaurante Casa Bica, quando as sardinhas são pequenas, são servidas "8 ou 9 por prato", dependendo do tamanho, com batata cozida, por um preço total de 9,50 euros. Carlos Vicente revela que "a salada tem um preço extra".

Já cheira a sardinha assada na baixa de Portimão. Isso significa que já começou a corrida para os restaurantes da cidade algarvia para saborear esta iguaria, que é vendida à unidade ou à dose.Quem serve este prato típico diz que as sardinhas ainda não estão no ponto, mas já se comem. "A sardinha pequena, que é da zona de Quarteira e Armação de Pera, já está gostosa e gorda, embora não esteja ainda como em julho e agosto. A grande, que é da zona de Sagres, está ainda um pouco magra, mas já se come bem", revelou ao CM Carlos Vicente, do restaurante Casa Bica. Também Carlos Natal, do restaurante Peixeirada, refere que "as sardinhas ainda não pingam o suficiente, mas já se vão comendo". Maria José confirma que "a sardinha pequenina está boa, mas a grande não está tão saborosa".Nesta altura do ano, os restaurantes compram um quilo de sardinha a cerca de 4 ou 5 euros, mas no verão o preço chega a atingir os 10 euros. A venda aos clientes pode ser feita à unidade ou com número de sardinha definido por prato. "Nós servimos a sardinha a 1 euro cada. Normalmente as pessoas optam por seis. Com o acompanhamento, um prato fica entre 8 e 10 euros", explica Carlos Natal, do restaurante Peixeirada.