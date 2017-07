Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corta estrada e ameaça vizinhos em Sesimbra

Homem autoproclamou-se proprietário de um caminho municipal há seis anos.

Por Sofia Garcia | 10:59

Uma estrada pública na Aldeia do Meco, em Sesimbra, foi encerrada por um popular, que impede tudo e todos de circular naquele local. Já ameaçou vizinhos e até autoridades. A Câmara de Sesimbra conhece a situação e garante estar a trabalhar na reabertura da rua Fonte da Barrada.



Os irmãos Catarina Francês e André Sérgio são o rosto do medo que se vive na zona. São proprietários de uma das duas quintas de alojamento local servidas pela via. "Esta semana estiveram cá os vereadores e ele disse que quem lhe danificou o marco ia ficar lá com a cabeça. Há uns anos, de caçadeira em punho, correu com as autoridades", conta ao CM André Sérgio. "A atual presidente da câmara disse-me que ele foi a uma reunião, há uns anos, e ameaçou toda a gente. Se ameaça autoridades, imagino a nós", reforça Catarina Francês.



A situação remonta há seis anos, quando Francisco Cristão se autoproclamou proprietário do terreno da estrada municipal e procedeu, na altura, à colocação de ramos de árvores, ferros e rede para delimitar a área, vedando o acesso à mesma. Apesar das investidas da autarquia, para reabrir a passagem, Francisco Cristão conseguiu manter a via encerrada. Isso obriga Catarina e André a percorrerem cerca de três quilómetros para acederem à quinta que detêm no Casalinho, na aldeia do Meco. Através da rua Fonte da Barrada seria necessário percorrer apenas cerca de 300 metros. A câmara confirma que a via "é um caminho público dotado de distribuição de energia elétrica e iluminação pública".



O município admite estar a par da infração e garante que está a desenvolver um processo de abertura da via.

O CM tentou falar com Francisco Cristão, que nunca respondeu às tentativas.