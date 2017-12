Cortam dedo a proprietário de café durante assalto

Assaltantes incendiaram o estabelecimento, em Vila Verde.

21.12.17

O proprietário de um café ficou sem um dedo de uma mão na sequência de um assalto, esta manhã, em frente ao posto da GNR da Vila do Prado, em Vila Verde, Braga. Os assaltantes cortaram o dedo do homem e incendiaram o estabelecimento.

Segundo o Semanário V, o proprietário estava a abrir o café ao público quando foi abordado por dois homens, encapuçados, que o obrigaram a entregar todo o dinheiro que estava dentro do estabelecimento.

Depois do homem afirmar que não tinha mais dinheiro, os criminosos, descontentes com a resposta, para além de lhe cortarem o dedo, ainda pegaram fogo às vitrinas do café, usando um recipiente de gasolina que tinham com eles.

Os Bombeiros de Vila Verde e os Bombeiros Sapadores de Braga estiveram no local e extinguiram o fogo, bem como transportaram o homem para o Hospital de Braga.