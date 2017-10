Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cortam rua para fazer emboscada à pedrada

Rixa dos No Name Boys e Juve Leo teve vários episódios até ao atropelamento mortal.

Por Sérgio A. Vitorino e Miguel Curado | 01:30

O very-light vermelho que elementos dos No Name Boys, grupo de adeptos do Benfica, foram atirar para junto das instalações da Juve Leo, claque do Sporting, foi a primeira provocação da madrugada, a 22 de abril. Horas depois jogava-se o dérbi entre as duas equipas, em Alvalade, e o Ministério Público descreve que atos desses já haviam resultado em "conflitos violentos". Nessa madrugada acabaram na morte de um adepto do Sporting.



De acordo com a acusação do Ministério Público, a que o CM teve acesso, após o very-light, pela 01h00, "cerca de 30 adeptos benfiquistas" atravessaram grades metálicas na avenida Machado Santos. Estabeleceram "um posto de controlo para os veículos automóveis que se aproximavam da entrada do Estádio da Luz", ao mesmo tempo que alguns se escondiam com pedras da calçada para emboscar os rivais que "pretendiam surpreender e afastar à pedrada". Vários inocentes foram mandados parar. "Apenas os deixavam prosseguir" após se assegurarem de que não transportavam adeptos do Sporting.



E a verdade é que pelo menos 13 elementos da Juve Leo, entre eles o italiano Marco Ficini, foram para a Luz armados de barras de ferro e tochas de cor verde. Atuaram todos por "rivalidade clubista e ódio desportivo" aos rivais. Eram 02h30 e seguiram em vários carros, que pararam bloqueando a rotunda Cosme Damião. Luís Pina, dos No Name Boys, entrou no carro e acelerou em direção aos rivais.



Atrás dele seguiam pelo menos 11 outros benfiquistas com pedras que atiraram. Pina tentou logo atropelar quatro sportinguistas, que saltaram para se safarem e atacaram o rival com ferros, pedras e uma tocha. Já os sportinguistas fugiam, deixando Ficini para trás, quando Luís Pina atropelou o italiano, arrastando o corpo 15 metros, matando-o, antes de fugir.



PORMENORES

Bateu em BMW

Luís Pina bateu com o seu carro no BMW de um rival do Sporting. Só parou, diz a acusação, após "ter passado completamente por cima do corpo da vítima".



Italiano com cocaína

As autoridades apreenderam no corpo de Marco Ficini três embalagens de cocaína, no peso total de 1,865 gramas. A autópsia confirma o consumo.



Homicídio qualificado

Luís Pina, de 36 anos, está acusado de homicídio qualificado consumado e quatro tentados. Outros 21 de participação em rixa, dano e omissão de auxílio.