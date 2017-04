Corte na Linha do Norte obriga a usar autocarro entre Coimbra e Pampilhosa

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, o descarrilamento do comboio de transporte de cimento não provocou feridos, não tendo sido apurada ainda a causa do acidente.No local estiveram técnicos da Infraestruturas de Portugal (empresa que resultou da fusão da REFER com a Estradas de Portugal), que procederam a operações de limpeza, acompanhados por uma patrulha da GNR.Segundo fonte da GNR de Coimbra, o trânsito automóvel não foi afetado na zona do descarrilamento.Um dos passageiros do Alfa Pendular que partiu às 17h00 deste sábado de Lisboa contou aoque, quando o comboio chegou à estação de Coimbra B, por volta das 19h00, pelos "intercomunicadores a CP informou que tinha ocorrido um descarrilamento e que as linhas estavam interrompidas por tempo indeterminado" e por isso "a viagem tinha que ser concluída por via rodoviária".Os passageiros do comboio pendular permaneceram cerca de 45 minutos dentro das carruagens "com portas abertas e cheios de frio" sem que nenhuma informação fosse prestada por parte da empresa, contou David Xavier, um dos passageiros deste comboio aoDe acordo com esta testemunha, a CP "só fez duas comunicações aos passageiros", uma a dar conhecimento do incidente e a outra, só pelas 19h45, a pedir a todas as pessoas com destino ao Porto se dirigissem para a entrada principal da estação de Coimbra B, onde apanhariam um autocarro com destino à estação de Pampilhosa.