Costa considera lamentável aproveitamento político e especulação com mortos de Pedrógão

Para o primeiro-ministro, a acusação feita ao Governo de estar a esconder o número de vítimas foi das "mais parvas" que já viu.

Por Lusa | 20:16

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta quarta-feira "absolutamente lamentável" o que aconteceu esta semana em termos de especulação e de aproveitamento político relativamente ao número de mortos na tragédia do incêndio de Pedrógão Grande.



"Foi absolutamente lamentável o que aconteceu esta semana em termos de especulação e em termos de aproveitamento político", disse António Costa aos jornalistas depois de mais de uma hora e meia de reunião na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em carnaxide, para receber informação atualizada sobre os incêndios em Portugal.



Para o primeiro-ministro, a acusação feita ao Governo de estar a esconder o número de vítimas da tragédia de Pedrógão Grande foi das "mais parvas" que já viu.



António Costa manifestou-se "muito satisfeito" com o facto de a divulgação por parte da Procuradoria-Geral da República da lista das pessoas que morreram ter "posto termo a esta especulação" e ter confirmado o que as autoridades sempre tinham dito.