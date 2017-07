Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa promete CHUA para o final do mês

Decisão visa resolver a falta de médicos na região.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:15

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou na segunda-feira que o Centro Hospitalar do Algarve (CHA) vai ser transformado em Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) até ao final do mês. O objetivo é resolver os problemas estruturais da falta de profissionais de saúde.



"Como é que uma região tão atrativa, onde tanta gente gosta de viver e passar férias, tem tantas dificuldades em atrair e fixar técnicos de saúde?", questionou António Costa, na inauguração da requalificação do aeroporto de Faro.



"No final do mês tomaremos uma decisão histórica, que permitirá resolver a questão estrutural da saúde no Algarve", referiu, adiantando que a medida vai permitir que "os profissionais encontrem não só uma oportunidade de formação mas sobretudo valorização das suas carreiras e passem a escolher o Algarve como destino de excelência para o exercício da profissão".



PORMENORES

CHA muito contestado

A criação do CHA, em 2013, que juntou os hospitais de Faro, Portimão e Lagos, gerou muita contestação. As unidades do Barlavento, que até aí funcionavam autonomamente, queixam-se da perda de especialidades.



Gestão autónoma

Com o CHUA, é criada uma gestão intermédia, independente, que vai gerir os hospitais de Portimão e Lagos. O novo centro, que contará com um polo de investigação, na Universidade do Algarve, vai também integrar o Centro de Medicina e Reabilitação de São Brás de Alportel.