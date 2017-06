Costa prometeu mais prevenção contra incêndios

Já a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, defendeu em agosto de 2016 que o "dispositivo de combate a incêndios é robusto, capaz e bem treinado" para "fazer face a grandes fenómenos com alguma severidade".



Este ano, a 22 de abril, assegurou que "a capacidade de reação das forças que estão implementadas hoje e todo o dispositivo no terreno tem sido eficaz".



É necessário que se passe a investir na prevenção e é isso que vai passar a ser feito." A garantia foi deixada pelo primeiro-ministro no dia 14 de agosto de 2016.António Costa falava durante uma visita à Base Aérea de Monte Real, onde tentou desmistificar uma ideia; "gasta-se pouco dinheiro na prevenção, mas há implícita a ideia de que é o combate que tira o dinheiro à prevenção. Não é verdade. É a falta na prevenção que faz gastar tanto dinheiro no combate", afirmou, adiantando ainda que as verbas para combater os fogos são desviadas da segurança interna.No mesmo dia, Costa disse estar "chocado" com o facto de a reforma florestal estar por fazer e sublinhou que o esforço feito pelo Ministério da Administração Interna, quando o tutelou (2005-2007), "visava comprar tempo" para que essa reforma fosse feita.