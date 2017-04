Covilhã vai ter espaço de lazer em zona nobre

"Esta é uma obra há muito reclamada pelos moradores e que visa requalificar uma área nobre habitacional, acrescentando- -lhe uma zona verde interativa com características lúdicas e culturais. "Com a conclusão deste projeto, que complementa a oferta do jardim do Lago, a pouca distância, vamos duplicar a área de espaços verdes na zona de expansão da cidade", frisa o autarca.

Há mais de 15 anos que os residentes da Alameda Europa e da avenida da ANIL, na zona nova da Covilhã, aguardam pela conclusão de um espaço de lazer entre as duas artérias da cidade localizada no sopé da serra da Estrela. Em 2002 foi anunciado um Centro de Artes mas, posteriormente, deu lugar ao jardim das Artes que, para além da plantação simbólica de apenas uma árvore, não saiu do papel.O local, com 18 mil metros quadrados, tem estado ao abandono nos últimos anos, mas a autarquia já iniciou os trabalhos de limpeza para, na próxima semana, arrancar com os trabalhos que irão custar cerca de um milhão de euros e deverão estar concluídos até final de agosto. Câmara e Secretaria de Estado das autarquias locais já assinaram o contrato-programa para o financiamento da obra, que terá uma comparticipação de 541 mil euros."O projeto prevê a construção do maior parque infantil do concelho, bem como um quiosque com esplanada, centro de atividades físicas para adultos, skate park, um espelho de água e uma área com 400 lugares sentados para atividades culturais ao ar livre", explica ao Correio da Manhã Vítor Pereira, presidente da Câmara Municipal da Covilhã.