Criança atropelada junto a passadeira

O alerta foi dado cerca das 12h20. No local estiveram sete operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Sines, assim como a GNR e o Serviço Municipal de Proteção-Civil.

Uma criança de sete anos foi atropelada ao início da tarde desta segunda-feira, junto a uma passadeira na Estrada da Costa do Norte, em Sines.A menina preparava-se para atravessar a passadeira quando foi colhida por uma viatura ligeira. A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.