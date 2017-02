Criança atirada de segundo andar em Lisboa

O homem não é o pai da criança uma vez que este já tinha saído para trabalhar.



As marcas de sangue no local onde a criança caiu são evidentes.







As autoridades chegaram rapidamente ao local. Este homem já foi detido pela PSP.O homem não é o pai da criança uma vez que este já tinha saído para trabalhar.As marcas de sangue no local onde a criança caiu são evidentes.

O que achou desta notícia?







94.4% Muito insatisfeito

94.4% 0.9%

0.9% 1%

1% 0.9%

0.9% 2.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







94.4% Muito insatisfeito

94.4% 0.9%

0.9% 1%

1% 0.9%

0.9% 2.8% Muito satisfeito Outras 108 pessoas também já deram o seu contributo pub

Uma criança de nove anos foi atirada por um homem do segundo andar, esta quarta-feira, pouco antes das 8h da manhã, de um prédio na rua João Paulo II, na Zona J, em Chelas, Lisboa. O menino caiu de uma altura de cerca de oito metros.O menino ficou com ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Santa Maria. A mãe, com cerca de 40 anos, foi também hospitalizada com hematomas na face.Segundo o que aconseguiu apurar, um homem terá batido à porta da habitação e agredido a mãe da criança. Quando o menino tentou intervir, foi atirado da janela do segundo andar.