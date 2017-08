Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança de 4 anos cai de terraço e morre

Tomás Revez desequilibrou-se enquanto brincava com o cão e caiu de uma altura de seis metros.

Por Tiago Griff | 01:30

A noite de terça-feira foi fatídica para Tomás Revez, de 4 anos, que morreu após cair de um terraço, em Tavira. O menino ainda foi transportado com vida para o hospital de Faro, mas acabou por não resistir aos ferimentos graves e morreu já durante a madrugada desta quarta-feira. A criança estava em casa com a avó e, enquanto esta lhe preparava comida, subiu ao terraço para ir brincar com o cão. Terá perdido o equilíbrio e caiu de uma altura de cerca de seis metros. A PSP está a investigar.



O alerta chegou pelas 23h45 de terça-feira. Quando os médicos do INEM chegaram ao local depararam-se com a criança caída e inconsciente no passeio da rua José Joaquim Jara, situada na zona histórica de Tavira. Apesar da gravidade dos ferimentos, a criança ainda apresentava sinais vitais e foi transportada de emergência para o hospital, mas não viria a recuperar.



Segundo o CM apurou, o pequeno Tomás Revez estava em casa apenas com a avó, de 51 anos, enquanto o pai, de 30, trabalhava - os pais estão separados e a mãe reside em Olhão. A avó estaria a preparar uma torrada para a criança quando esta conseguiu escapar e subiu as escadas para o terraço, onde estava o cão, com o qual queria brincar. A queda aconteceu pouco depois. Tomás caiu do terraço para a varanda do piso inferior, que estava coberta por um lençol, usado para tapar o sol. Este terá funcionado como trampolim e a criança continuou em queda até ao passeio.



A PSP já identificou os envolvidos e está agora a investigar o caso.



Pormenores

Foi operada

A criança chegou ao hospital de Faro pela 01h00 e ainda foi operada, mas os ferimentos eram demasiado graves e o óbito viria a ser declarado durante a madrugada de ontem.



Avó toma conta

Era normal a avó ficar a tomar conta do pequeno Tomás enquanto o pai trabalhava num café, do qual é proprietário, próximo de casa. A avó e o pai da criança moram na mesma habitação.



Família

A população local ficou chocada com o sucedido na noite de terça-feira. A família é bem conhecida não só naquela zona, mas também na cidade de Tavira e a criança era muito acarinhada.