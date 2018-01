Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança de cinco anos em estado grave após atropelamento em Chaves

O menino foi transportado para o Hospital de Vila Real.

19:28

Uma criança de cinco anos ficou esta terça-feira gravemente ferida na sequência de um atropelamento na Estrada Municipal 311 (EM311), na localidade de Loivos, concelho de Chaves, segundo fonte dos bombeiros de Vidago.



O comandante dos bombeiros de Vidago, Bruno Henriques, disse à agência Lusa que a criança, do sexo masculino, foi atropelada por um carro ligeiro quando estava a atravessar a estrada, desconhecendo os contornos em que terá acontecido o acidente.



A vítima foi assistida no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e transportada com ferimentos considerados graves para o Hospital de Chaves, no distrito de Vila Real, onde está a ser avaliada.



O alerta foi dado às 17h50 e para o local foram mobilizados 12 operacionais, com quatro viaturas, entre elementos dos bombeiros de Vidago, INEM e GNR, a quem cabe a investigação do acidente.



Esta tarde, uma outra criança de 11 anos ficou também com ferimentos graves depois de ter sido atropelada por uma viatura, quando atravessava a Estrada Nacional 2 (EN2), em Souto, concelho de Vila Pouca de Aguiar.



O menino foi transportado para o Hospital de Vila Real.