Criança de cinco anos ferida em colisão com capotamento

Uma colisão entre dois carros, este domingo à tarde, provocou o capotamento de uma das viaturas, acabando por resultar em dois feridos ligeiros, uma criança de cinco anos e uma mulher, de 69, na A28, zona de Mindelo, Vila do Conde.O acidente ocorreu pelas 14h45, no sentido Sul/Norte, próximo da saída para Mindelo. As causas do embate eram ontem ainda desconhecidas, estando a investigação agora a cargo da GNR.As vítimas foram assistidas por médicos da VMER e Cruz Vermelha de Vilar. A GNR foi chamada.