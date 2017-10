Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança de dois anos ferida em incêndio no Barreiro

Menor foi transportado para o Hospital do Barreiro.

12:01

Uma criança de dois anos sofreu ferimentos ligeiros, esta sexta-feira, na sequência de um incêndio que deflagrou num apartamento no Barreiro. A vítima foi transportada para o Hospital do Barreiro devido a inalação de fumos.



O CM sabe que para além do menor, duas outras pessoas sofreram ferimentos leves, sem necessidade de serem transportadas para nenhuma unidade hospitalar.



O incidente terá tido origem num curto-circuito.



O alerta foi dado por volta das 09h30 e as chamas foram extintas em cerca de 20 minutos.