Criança escravizada por casal em Leiria durante sete anos

Paula Simões e Nelson Domingos condenados a três anos e meio de prisão por tráfico de rapaz de 13 anos.

Um casal residente em Leiria escravizou uma criança em casa durante sete anos, obrigando-a a trabalhos forçados e levando-a a cometer crimes, sob constantes ameaças e agressões que punham em causa a sua integridade física. O rapaz acabou por ser libertado pela Polícia Judiciária de Coimbra e o casal - Paula Simões e Nelson Domingos, ambos de 38 anos -, foi agora condenado a três anos e meio de prisão e obrigado pelo Tribunal de Leiria a frequentar um curso de apoio familiar.



O rapaz tinha apenas 13 anos quando a mãe - na altura com graves problemas de alcoolismo - o entregou ao casal; e já tinha completado 20 anos quando a PJ o resgatou, no âmbito de uma investigação da secção de Combate ao Banditismo de Coimbra.



Durante sete anos, entre maio de 2007 e junho de 2014, o miúdo foi obrigado a trabalhar em casa de Paula e Nelson. Ficou provado em tribunal que o casal nada pagava à criança por nenhuma das tarefas que executava, nem sequer lhe proporcionava "condições de vida básicas", como "alimentação suficiente, cuidados de higiene necessários, roupa adequada às condições climatéricas e dormida em condições condignas". Além de que não o deixavam ir à escola.



"Limitaram em absoluto a liberdade do ofendido, obrigando-o a executar tarefas desadequadas à sua idade, forçando-o a trabalhar contra a sua vontade e levando-o até a cometer crimes, com o propósito de o submeter às suas ordens e sob o seu controlo", diz a sentença.

O casal foi condenado pelo crime de tráfico de pessoas e a pena de três anos e meio de prisão ficou suspensa, se no prazo de dois anos pagarem uma indemnização de dois mil euros à vítima e frequentarem ainda um curso de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental a ser elaborado pela Direção- -Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social.



Tribunal diz que a vítima não passava de um mero "criado"

Na sentença, o juiz que julgou o processo diz que o casal reduziu a vítima "à condição de seu criado, dispondo dele como se fosse sua propriedade, sempre com absoluto desrespeito pelos seus direitos fundamentais, enquanto pessoa". O casal continua a residir em Leiria e tem vários filhos, todos menores. Os mais velhos já tinham nascido quando Paula e Nelson mantiveram a vítima em cativeiro. Em julgamento, o casal confirmou parte dos factos constantes na acusação.



Menor ouvido por videoconferência para evitar casal

Durante o julgamento, a vítima - que nem sequer se constituiu assistente no processo - foi ouvida por videoconferência, por forma a evitar voltar a enfrentar o casal. Atualmente com 26 anos, Vítor reside nas Caldas da Rainha e tem ainda dificuldade em recordar os tormentos que viveu com o casal. Durante o depoimento emocionou-se, mas conseguiu dar o seu testemunho ao tribunal.



Proibição de contactos

O casal está proibido pelo tribunal de "contactos por qualquer meio" com a vítima. Se o fizer, a suspensão da prisão pode ser retirada e vir a cumprir a pena.



Maus-tratos

O menor foi submetido pelos arguidos a "maus-tratos físicos e psicológicos, proferindo ameaças que punham em causa a sua liberdade e integridade física".



Crime punível até 10 anos

O crime de tráfico de pessoas é punido com pena de prisão entre três e dez anos, mas pode ser aumentada até aos 12 anos, em função da gravidade.