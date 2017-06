Criança ferida ao cair de clarabóia térrea em Matosinhos

O que achou desta notícia?







Um menino com cerca de 10 anos caiu de uma clarabóia térrea, na tarde desta quinta-feira, na Avenida Comendador Ferreira Matos, em Matosinhos. Ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos, mas a criança foi transportada pelo INEM para o hospital.De acordo com uma moradora do prédio, um condomínio fechado, a criança estaria a jogar à bola na zona do jardim, que tem duas clarabóias, quando caiu para a garagem, de uma altura de cerca de quatro metros.No local, além do INEM, esteve também a PSP.