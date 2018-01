Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança fica em estado grave após ser atropelada em Vila Pouca de Aguiar

Criança foi projetada cerca de 10 metros após embate da viatura.

15:43

Um rapaz de 11 anos ficou gravemente ferida esta terça-feira na sequência de um atropelamento que ocorreu na Estrada Nacional 2 (EN2), na zona de Souto, Vila Pouca de Aguiar, disse fonte dos bombeiros.



O comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, José Relva, explicou à agência Lusa que a criança terá sido projetado cerca de 10 metros em sequência do embate de uma viatura.



A criança foi avaliada no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e transportada para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em estado considerado grave, apresentando fraturas nos membros inferiores e escoriações.



O alerta foi dado às 14h14 e para o local foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por cinco viaturas, dos bombeiros, INEM e GNR.



As causas do acidente vão ser investigadas pela GNR.