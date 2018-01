Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança gravemente ferida após atropelamento em Paços de Ferreira

Menina de 9 anos foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Por Lusa | 17:55

Uma criança de nove anos, do sexo feminino, sofreu esta quinta-feira múltiplas fraturas e escoriações ao ser atropelada por um automóvel ligeiro em Paços de Ferreira, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo a fonte, o atropelamento aconteceu numa estrada municipal, da localidade de Lamoso, pelas 12h14.



A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Freamunde e pela equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso, tendo sido depois transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.



De acordo com os bombeiros, têm ocorrido alguns acidentes naquela estrada municipal, o que é atribuído à maior velocidade a que circulam os carros, depois das obras de remodelação realizadas recentemente na via.