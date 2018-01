Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança internada com meningite no Porto

Caso deixa creche de Rio Tinto em alerta.

Uma criança foi internada com meningite no Porto. Segundo apurou o CM o caso detetado foi detetado num colégio em Rio Tinto esta terça-feira.



A diretora da escola falou ao CM e afirma que os pais de todas as crianças foram avisados assim que o caso foi detetado, reforçando que se trata "de um caso isolado".



Todas as crianças do colégio Carrossel Mágico estão já a tomar medicação de prevenção.



O Delegado de Saúde acompanha a situação e tem estado a responder às dúvidas e preocupações dos pais.



