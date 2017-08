Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança sugada em lago artificial

Mergulhou quando a água era retirada e ficou preso pela cara.

Por Aureliana Gomes e Liliana Rodrigues | 01:30

"Fiquei sem ver nada, depois de ter sido sugado pela cabeça no lago". Tiago Silva, de 14 anos, não ganhou para o susto, na quarta-feira, quando a tarde de diversão se transformou num momento de pânico. O jovem estava com a família - emigrantes em França de férias em Portugal - no Parque de Lazer do Moinho, em Oliveira São Pedro, Braga, quando sem contar, o lago onde estava começou a esvaziar.



"Mergulhei, fui puxado pela água e fiquei com a cara bloqueada no ralo", disse.



A família, que estava na zona relvada do parque, só se apercebeu depois de ser alertada pelos gritos de outros jovens que estavam no lago. "Quando cheguei à beira dele, estava a sangrar e não via nada", disse Rosa Fernandes, mãe de Tiago. Garante que não foram avisados de que o lago estava a ser esvaziado.



Os familiares pediram o socorro. A criança foi assistida pelo INEM e levada para o Hospital de Braga, onde esteve em observações durante a noite. "Tive medo que ele pudesse ficar cego", disse o pai, Vítor Silva. Os pais do jovem apresentaram uma queixa na GNR contra a Junta de Guisande e Oliveira São Pedro - que gere o parque - "como alerta para que situações destas não se repitam".



Augusto Carvalho, o autarca, afasta responsabilidades e lembra que, à entrada do parque, há sinalização a proibir mergulhos. "É um local de lazer onde não é cobrado um cêntimo. As pessoas sabem que não há vigilância. Quando a limpeza do lago é feita, o funcionário avisa quem lá está. Desta vez, a ordem não foi acatada", disse ao CM.