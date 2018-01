Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crianças aterrorizadas com homicídio no pátio da escola

Homem de 38 anos esfaqueou e atingiu com vários tiros o ex-sogro por motivos relacionados com a guarda do filho.

Por Francisco Gomes | 01:30

"Eu estava no corredor da escola e de repente começaram todos os alunos a correr e a gritar. Alguns professores e auxiliares estavam desesperados porque tinha havido um tiroteio na escola", contou ao Correio da Manhã uma estudante da Escola Amadeu Gaudêncio, na Nazaré, onde esta segunda-feira, alegadamente por não ter conseguido ver o filho de dez anos, um homem matou com vários tiros e golpes de faca o avô materno do menor, de 67 anos, quando este levava o menino às aulas.



De seguida, o agressor feriu com uma faca a mãe da criança, de 31 anos, tendo sido detido por um agente policial que se encontrava no local na altura do crime e que integrava a patrulha do programa ‘Escola Segura’. Segundo o CM apurou, foi-lhe apreendido um revólver de calibre .32 e também quinze munições. Tinha ainda duas armas brancas.



José Lopes Amorim, cuja filha estava separada do agressor, não resistiu aos ferimentos infligidos pelo ex-genro, de 38 anos. Transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, foi sujeito a intensas manobras de reanimação sem sucesso, acabando por morrer ao final da manhã.



A agressão brutal aconteceu por volta das 10h20 no pátio da escola, quando decorria o intervalo. "Os professores disseram-nos para manter a calma e esperar pela chegada dos pais, que tinham sido avisados para nos virem buscar. Vi alguns alunos a chorar porque não sabiam ao certo o que se tinha passado", relatou ao CM um estudante que presenciou o momento em que a vítima foi transportada para a ambulância dos Bombeiros na Nazaré.



Alguns pais que foram buscar os filhos mostravam-se preocupados. "Calhou ser na hora do intervalo e várias crianças assistiram e deixou de haver condições para as aulas prosseguirem", disse uma encarregada de educação, que concordou com a decisão de suspender as aulas. O estabelecimento de ensino ficou encerrado após o crime, devendo as aulas ser retomadas na manhã de hoje, depois de estarem feitas as diligências da Polícia Judiciária de Leiria para desenvolver a investigação deste crime. Aos alunos foi prestado apoio psicológico e acompanhamento da autarquia.



Agente da PSP agiu com muita rapidez

O agente da PSP que deteve em flagrante o suspeito no local do crime agiu com muita rapidez. Ao aperceber-se da confusão reagiu logo. Imobilizou o homem e desarmou-o no local.



Autarca sugere detetores de metais

O executivo camarário da Nazaré deslocou-se à escola para acompanhar a situação e estudar medidas preventivas para evitar a entrada de armas no estabelecimento de ensino, sendo um detetor de metais à porta da escola uma das ações que podem ser tomadas, revelou o presidente da autarquia, Walter Chicharro. "Apesar de ser um caso isolado, a câmara está preocupada com a situação", adiantou o autarca.



Registados 268 crimes no último ano

A GNR registou no último ano letivo, nas escolas de todos os pontos do País, 268 crimes de ofensas à integridade física, 108 crimes de injúrias/ameaças e 125 furtos, no entanto valores inferiores aos verificados ao longo de 2015/2016. Até quarta-feira, a GNR realiza ações de sensibilização nas escolas com o objetivo de "alertar para a necessidade de prevenir comportamentos violentos".