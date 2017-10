Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crianças avisam de fecho de colégio no Porto

Diretora explicou que em causa está a estrutura deficitária.

10:27

Foram os alunos do colégio Vieira de Castro, no Porto, que avisaram os pais de que a escola estava prestes a fechar.



Os encarregados de educação foram mais tarde notificados a comparecer a uma reunião com a direção, na qual lhes foi comunicado, ontem, que a escola só estará aberta até dezembro.



Sofia Chamusca, diretora, explicou que em causa está a estrutura deficitária e a falta de suporte monetário para as despesas escolares.