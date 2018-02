Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crianças feridas em colisão violenta

Carrinha foi projetada 30 metros após embate e capotou.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

As seis crianças estavam de regresso à Escola Básica João de Deus, no Porto, quando seu deu a colisão violenta que envolveu três viaturas, no cruzamento entre a rua Tenente Valadim e a rua João de Deus, esta quinta-feira à tarde.



Os menores, com idades entre os seis e os nove anos, estiveram durante a manhã em atividades lúdicas num ATL e regressavam à escola. Ficaram feridas sem gravidade.



A carrinha de transporte de crianças seguia na rua João de Deus e ia virar para a escola, quando colidiu com um carro que circulava na rua Tenente Valadim, onde existe um sinal Stop. Após o embate, a carrinha na qual seguiam as crianças foi projetada 30 metros, colidiu depois com um carro que estava estacionado e capotou. Quatro crianças foram transportadas pelos bombeiros para o Hospital de São João. As outras duas foram com os pais.



O cruzamento tem sido palco de acidentes graves e é descrito como perigoso. "Farto-me de ver acidentes aqui. As pessoas não respeitam aquele Stop", contou ao CM uma testemunha. O trânsito circulou de forma condicionada durante cerca de uma hora.