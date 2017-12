Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crime em Salvaterra de Magos choca família

Patrão da Conforlimpa condena “ato bárbaro” do filho. Matou a mulher e suicidou-se em seguida.

Por Manuela Guerreiro | 01:30

Armando Cardoso, antigo patrão da empresa Conforlimpa, está chocado com a tragédia que assolou a família depois de o filho Luís, de 46 anos, matar a mulher a tiro, em Salvaterra de Magos, na terça-feira. Em declarações ao CM, Armando Cardoso "condena o ato bárbaro", diz que "a família está transtornada" e que a dúvida irá permanecer para sempre: "Porquê?"



O crime ocorreu na empresa de transportes onde a mulher, de 45 anos, trabalhava – na Running and Flying. Luís Cardoso estacionou à porta da empresa e entrou. Ninguém suspeitou de nada, uma vez que era conhecido dos colegas da vítima. Quando a viu, disparou pelo menos quatro tiros. Depois, suicidou-se.



Armando Cardoso garante que não havia situações de agressividade entre o filho e Sandra, acrescentando que Luís esteve com a família no Natal e não revelou qualquer indício de violência. Luís e Sandra viveram juntos durante cerca de 21 anos, idade da filha mais velha. Tinham ainda um rapaz, de 18 anos. Os funerais deverão ocorrer amanhã.