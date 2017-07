Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crimes contra idosos e menores disparam

Alerta abrange concelhos de Lisboa, Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo e Seixal.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Os crimes comunicados ao Ministério Público (MP) da comarca de Lisboa nos primeiros seis meses deste ano dispararam 15,2 por cento em relação ao mesmo período de 2016 (47 074 inquéritos contra 40 886, mais 6188 crimes), segundo revela o memorando que é assinado pelo procurador-geral adjunto, José António Branco.



O crime regressa, assim, a valores de 2015. No mesmo período foram investigados 227 casos de corrupção e burlas contra o Estado e a Segurança Social, envolvendo 20,7 milhões de euros: menos que os 37,1 milhões do primeiro semestre de 2016.

Entre os crimes que mais sobem estão os cometidos contra pessoas vulneráveis (idosos e menores), a pedofilia, os incêndios florestais e a violência doméstica.



Além destes, aumentaram ainda os inquéritos iniciados por crimes financeiros, como a corrupção e os delitos fiscais. Oitenta por cento das denúncias pertencem à "pequena e média criminalidade", com penas de prisão até aos cinco anos, e o MP da comarca de Lisboa tem recorrido aos "processos simplificados" de forma a "libertar meios e recursos humanos" para investigar o crime complexo e organizado.



Essa política foi aplicada no encerramento de 62,25% dos inquéritos, 15,24% dos quais com acusação. Ao mesmo tempo reduziram-se as pendências: ou seja, concluíram-se mais investigações (transitadas de 2016) do que as entradas nos primeiros seis meses deste ano.



José António Branco alerta que a comarca de Lisboa, como em anos anteriores, é confrontada com "uma acentuada e sempre crescente - face às saídas não balanceadas por entradas - exiguidade (para não dizer inexistência em alguns casos)" de oficiais de Justiça e magistrados do MP". Tal tem, "não raras vezes", colocado "em risco e até bloqueado" o funcionamento do Ministério Público, refere.



SAIBA MAIS

1 200 000

Habitantes nos sete concelhos abrangidos pela comarca: Lisboa, Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo e Seixal.



Processos simplificados

A comarca de Lisboa deduziu 666 acusações em processo abreviado, 2618 sumários, 339 sumaríssimos, 45 arquivamentos com dispensa de pena e 1646 suspensões provisórias.



176 prisões preventivas

No primeiro semestre foram decretadas 176 prisões preventivas. Dos 4694 processos julgados, 83% tiveram condenação.