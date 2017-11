Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

380 policias agredidos em crime sem castigo

Ataques este ano já chegaram aos 380 casos. Pedida aplicação de prisão preventiva para agressores.

Por Magali Pinto e João C. Rodrigues | 01:30

Os agentes Alves e Lina - agredidos violentamente no mês passado no miradouro do Alto de Santa Catarina, em Lisboa, são apenas dois dos 380 polícias atacados em serviço desde o início do ano.



Luís Martins, o agressor de 43 anos, cadastrado, e com pelo menos 17 processos por agressão foi a juiz e saiu em liberdade. "É o que acontece sempre. Não tenho memória de ter sido aplicada a prisão preventiva só porque agrediu um polícia e no meu entender é isso que alimenta este sentimento de impunidade", desabafa Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia.



A agressão aos agentes Alves e Lina ficou registada em vídeo e nas imagens vê-se que enquanto Alves, de 23 anos, é agredido com socos e joelhadas, Lina chama reforços. E se esta agente da PSP usasse a arma de serviço para fazer cessar a violência? Mário Andrade, presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia responde assim: "Seria alvo de um processo disciplinar e muito provavelmente seria acusada de excesso de legítima defesa ou uso excessivo da força". É que segundo o documento que regulamenta o uso de armas de fogo por parte de agentes de autoridade, só quando houver um risco de vida -para o agente ou para terceiros - é que é legítimo o uso da pistola de serviço.



Nas restantes intervenções, refere o regulamento, devem ser escolhidos meios não letais como o gás pimenta, armas elétricas e o bastão. Por norma, todos os polícias devem ter formação em técnicas de imobilização e algemagem. No ano passado foram agredidos 480 polícias e em 2015, 530 agentes. "Na nossa contagem nem contabilizamos os pontapés e os empurrões", acrescenta Paulo Rodrigues.



Lisboa, Porto e Setúbal

Segundo os polícias, é nos comandos metropolitanos de Lisboa e do Porto e também no de Setúbal que os agentes são mais agredidos através de situações que derivam de patrulhas em zonas problemáticas.



Equipamentos de proteção

Os polícias defendem igualmente um investimento nos equipamentos de proteção, principalmente para poderem avançar para as ocorrências com mais segurança.



Agressores soltos por falta de flagrante delito

Em julho, apenas quatro agentes da PSP foram destacados para as festas do Catujal, Loures. A meio da noite a violência rebentou, com pelo menos 30 jovens a atacarem os polícias. Três acabaram hospitalizados, um deles com o maxilar partido. A chegada de reforços permitiu intercetar dois suspeitos. Mas apesar de um ter pendente um mandado de detenção e outro uma caçadeira de canos serrados em casa, foram libertados por falta de flagrante delito.



Três GNR agredidos por família

Três militares da GNR de Avanca foram agredidos, sábado, por um grupo, de cerca de 15 pessoas, durante uma detenção, em Pardilhó, Estarreja. Segundo a GNR, um homem, de 50 anos, conduzia uma moto, sem documentos, e com uma criança de 7 anos sem capacete. Quando acompanhavam o motociclista a casa para apresentar os documentos, os militares foram agredidos. Os familiares negam a versão policial e garantem ter sido eles as vítimas de violência. Ficaram feridos 3 guardas e 3 mulheres.



Imagens podem valer como prova

As imagens recolhidas por telemóveis podem valer como prova em tribunal. E a disseminação de aparelhos com câmaras que ocorreu nos últimos anos faz com que, cada vez mais, existam imagens que comprovem os ataques violentos a polícias – o mesmo se passa em situações de abusos policiais.



Um dos casos em que o vídeo ajudou à investigação ocorreu em julho de 2015, nas Festas Multiculturais do Vale da Amoreira, na Moita, que foram palco para uma vingança violenta contra um agente da PSP. Fernando Bandeira, de 48 anos, um experimentado investigador da PSP do Barreiro com provas dadas no combate ao tráfico de droga, fazia um serviço gratificado no mesmo bairro onde já tinha efetuado dezenas de detenções e apreensões quando foi atacado por um gang numeroso. Foi espancado, esfaqueado e ficou sem a arma de serviço.



O caso foi filmado por telemóveis e as imagens permitiram identificar os agressores. Cinco acabaram detidos, três dos quais em prisão preventiva.



Polícias exigem subsídio de risco

O efetivo da PSP e da GNR não recebe, neste momento, qualquer subsídio de risco. As associações sindicais há muito que pedem um modelo de pagamento semelhante ao que é dado atualmente aos inspetores da Polícia Judiciária.



Relatório do mai fala em 1688 ataques

Os casos de agressões contra polícias são contabilizados pelas associações sindicais. A única informação pública consta do Relatório Anual de Segurança Interna que fala em 1688 casos em 2016 entre todas as forças.



Resistência com pena até aos cinco anos

Quem evitar ou impedir uma detenção policial incorre num crime de resistência e coação sobre funcionário, que é punível com uma pena de um a cinco anos de prisão. Raramente o visado fica detido.