Cristiano Ronaldo começa a ser ouvido em tribunal

Craque é acusado de não ter pago 14.7 milhões de euros relativos a direitos de imagem entre 2011 e 2014.

O atleta português ter-se-á aproveitado de uma estrutura empresarial criada em 2010, quando chegou ao Real Madrid, para "esconder as receitas geradas em Espanha" com os seus direitos de imagem. E acrescenta que estes crimes foram cometidos de forma "voluntária" e "conscientes".





O Fisco espanhol reclama a Cristiano o pagamento de impostos de quatro anos: 1,39 milhões de euros em 2011; 1,66 milhões de euros em 2012; 3,2 milhões de euros em 2013 e 8,5 milhões de euros em 2014. O jogador do Real Madrid já deixou claro, segundo fonte conhecedora, que está disponível para pagar os milhões reclamados pelo Fisco de Espanha.



A Gestifute negou sempre a existência de "qualquer tipo de esquema fiscal montado", explicando que CR7 manteve os rendimentos através da sociedade Tollin, detida a 100% pelo próprio.



"Quando Ronaldo assina pelo Real Madrid [em 2009], não se criou uma estrutura especial, tendo-se mantido a mesma que detinha em Inglaterra, onde nunca teve problema algum. Foram feitas modificações contratuais para assegurar que os rendimentos fossem tributados em Espanha", assegura a Gestifute.

- Os amigos de longa data do futebolista, Miguel Paixão e Ricardo Regufe, foram vistos a entrar no tribunal Madrinelo pela garagem do edifício.- Cristiano Ronaldo já chegou ao Tribunal de Pozuelo de Alárcon, em Madrid, para ser ouvido, à porta fechada, pela juiza Mónica Gomez, no processo em que é suspeito de não ter pago 14.7 milhões de euros relativos a rendimentos de direito de imagem entre 2011 e 2014.O craque foi visto a entrar pela garagem do tribunal, dentro de uma viatura Mercedes de cor preta com vidros fumados.