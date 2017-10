Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo mostra-se solidário e enaltece papel dos bombeiros

"Impossível ficar indiferente a esta tragédia. Solidário com familiares e amigos das vítima", escreveu CR7.

Por Lusa | 16.10.17

O capitão da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, mostrou-se esta segunda-feira solidário com os familiares e amigos das vítimas dos incêndios que deflagraram no domingo, enaltecendo ainda o trabalho dos bombeiros.







"Impossível ficar indiferente a esta tragédia. Solidário com familiares e amigos das vítimas. Apoio total aos bombeiros que arriscam a vida para ajudar da melhor forma possível", escreveu o futebolista do Real Madrid nas suas redes sociais.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 36 mortos, sete desaparecidos, 62 feridos, dos quais 15 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.