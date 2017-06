CTT e Sindicato dos Trabalhadores dos Correios acordam aumentos salariais

Para vencimentos até 1.267,20 euros o aumento é de 1%, para salários entre 1.267,20 até 1.889,60 euros de O,75% e com vencimentos acima de 1.889,60 e até 2.772,30 euros de 0,65%.Os CTT e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações acordaram ainda aumentos salariais para os trabalhadores filiados deste sindicato que não foram abrangidos pela tabela salarial de 2016, também com efeitos retroativos a 01 de janeiro.Neste caso, para os trabalhadores com vencimentos até 1.250,90 euros o aumento salarial é de 1,3%, para salários acima de 1.250,90 e 1.872,70 euros o aumento é de 0,9% e acima deste último valor e até 2.753,00 euros o aumento é de 0,7%, no valor mínimo de dez euros.Vítor Narciso, do sindicato, explicou à Lusa que estes aumentos aplicam-se aos trabalhadores que não aderiram individualmente ao acordo individual, e estimou em mais de 2.000 os associados do sindicato que beneficiarão.O SNTCT continua com o processo colocado em tribunal contra os CTT por discriminação salarial, em que acusa a empresa de não ter aplicado o aumento salarial aos trabalhadores filiados no SNTCT, que não subscreveu o acordo salarial desse ano.O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações tem cerca de 4.800 associados que são trabalhadores dos CTT, disse à Lusa o dirigente sindical Vítor Narciso.Pelas contas de 2016, disponíveis na página da empresa na Internet, a empresa tem cerca de 12 mil trabalhadores em Portugal.