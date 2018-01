Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CTT paga a agricultores afetados pelos incêndios

Vales postais contêm as indemnizações do Estado.

Por J.T. | 09:18

Os CTT começam a entregar a partir desta quarta-feira os vales postais contendo as indemnizações do Estado aos agricultores afetados pelos incêndios florestais do verão passado.



Um pagamento feito em articulação com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, que, aliás, já tinha esclarecido a 22 de dezembro, que mais de 13 mil agricultores não tinham conta bancária, pelo que iriam receber as indemnizações por vale postal ou cheque carta.



Estes 13 mil agricultores representam mais de 65 por cento do total de candidaturas a indemnizações, cujo número ultrapassa as 20 600.