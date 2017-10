Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Culpa-se por não ter salvado o pai”

Psicóloga relatou sofrimento da filha do empresário João Paulo Fernandes.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

A psicóloga que acompanha a filha de João Paulo Fernandes, o empresário que foi raptado em Braga e assassinado, relatou ontem no Tribunal de São João Novo, no Porto, onde decorre o julgamento, o sofrimento em que a menor, de nove anos, vive.



Entre os arguidos da Máfia de Braga estão o advogado Pedro Bourbon e o ‘Bruxo da Areosa’.



"A menor sente culpa por não ter podido salvar o pai, sente impotência. Ela disse-me : ‘Eu devia ter gritado, mas não consegui’. Isto é algo que já a está a marcar de forma muito forte", afirmou ontem ao tribunal a psicóloga Cristina Farinha.



A testemunha contou ainda que a menor, que viu o pai ser raptado, poderá ter sequelas para toda a vida, referindo que há pessoas que nunca conseguem superar este tipo de trauma. Explicou que a menina não sabe ainda o que aconteceu ao pai.



"Ela sabe apenas que o pai desapareceu. Quando souber o que se passou, vai sofrer um novo trauma e a sua situação vai agravar-se", disse.



A psicóloga deu também conta de que, apesar de a menina acreditar que o pai pode ter morrido, não conseguiu fazer um processo de luto saudável. "Ela não teve oportunidade de se despedir do pai e por isso está sempre à espera que ele a venha buscar a qualquer momento", contou a psicóloga, acrescentando que a menor teme que a mãe também seja raptada.



Ontem, chegaram também já as perícias de personalidade feitas a alguns dos arguidos, que não revelaram qualquer característica fora do normal.